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تعزيزات أمنية على مداخل ومخارج طنطا تأمينا لرواد السيد البدوى

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تعزيزات أمنية على مداخل ومخارج طنطا تأمينا لرواد السيد البدوى تعزيزات أمنية على مداخل ومخارج طنطا تأمينا لرواد السيد البدوى

تشهد محافظة الغربية حالة من الاستنفار الأمنى منذ أمس الأربعاء، وذلك تأمينا لزوار مقام السيد البدوى، الذين توافدوا من كل المحافظات للاحتفال بمولده.

وقامت قوات الأمن بعمل كمائن ثابتة فى مداخل ومخارج مدينة طنطا، وأخرى متحركة متحركة فى مداخل ومخارج منطقة السيد البدوى، فضلا عن تمركز قوة ثابتة فى محيط ديوان المسجد لتأمين احتفالات مولد العارف بالله سيدى أحمد البدوى، خوفا من وقوع أعمال شغب أو عنف أو اندساس خارجين على القانون وسط المحتفلين من اتباع الطرق الصوفية.

وكانت الطرق الصوفية قد أقامت حفلها الختامى مساء أمس فى ساحة المسجد الأحمدى بحضور الدكتور أحمد عمر هاشم، نيابة عن الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، وحشد جماهيرى من محبى ومريدى الطرق الصوفية.

وتحتفل الطرق الصوفية اليوم الخميس، بالليلة الختامية من خلال مجالس الذكر وحلقات المدح النبوى المختلفة، وترديد الأذكار والأوراد المأثورة عن مشايخ كبار الطرق الصوفية، كلا على حده، على أن يتم ختام الليلة اليتيمة غدا الجمعة بحفل كبير يحييه الشيخ ياسين التهامى.

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مصر 365