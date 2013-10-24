صحة عسير: الأدوية الملقاة في مخطط سكني لا تتبع الوزارة

عبدالله القحطاني (أبها)

أكدت مديرية الشؤون الصحية بعسير، أن الأدوية الملقاة في في أحد المخططات بخميس مشيط، حسبما نشرت بعض وسائل الإعلام لا تتبع وزارة الصحة، ولكنها تتبع لإحدى الصيدليات الخاصة.وقال الناطق الإعلامي بصحة عسير سعيد بن عبدالله النقير إن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير الدكتور إبراهيم بن سليمان الحفظي، أنه فور تلقي الخبر، تم تشكيل لجنة عاجلة للشخوص على الموقع المذكور، ومعاينة الأدوية حيث تبين أنها لا تتبع لوزارة الصحة وإنما عائدة لصيدلية خاصة وتم استدعاء المالك وجار التحقيق معه عن الأسباب وراء هذا التصرف.وقال النقير إن هذه الكمية من الأدوية منتهية الصلاحية منذ أكثر من خمس سنوات وتم التحفظ عليها تمهيدا لإتلافها عن طريق شركة النفايات الطبية المتخصصة، مشيرا إلى أنه عند اكتمال الإجراءات ستتم إحالة المنشأة إلى لجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة وتطبيق العقوبة النظامية بحق أصحابها لمنع تكرارها للمحافظة على البيئة وصحة الإنسان والمكان.