محافظ محايل يطلع على سير الدراسة بكلية التميز

مغرم عسيري (محايل عسير)

التقى محافظ محايل عسير محمد بن سعيد بن سبرة أمس وفدا من إدارة كلية التميز بمحايل عسير (موندراغون) ممثلة في المهندس عامر بن محمد الشهري وعميد الكلية جون كونزالس وماجد صالح القعيط مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية في شركة إل جي وعبدالله أحمد المالكي مساعد المدير ومسؤول التوظيف، حيث اطلع على سير الدراسة بالكلية، والتنسيق مع شركة إل جي لتوظيف عدد 120 متدربا على نظام التوظيف على رأس التدريب، وتم التعاقد مع الطلاب بحيث يحصل كل طالب على مكافأة شهرية مقدارها ثلاثة آلاف ريال من الشركة طوال فترة الدراسة في الكلية إضافة إلى مكافأة الكلية وتأمين صحي، وخبرتهم تحتسب من توقيع العقد وعند تخرجهم ليبدأوا حياتهم العملية في الشركة براتب يقدر بستة آلاف ريال.وأوضح المهندس عامر الشهري أن الكلية حكومية تمنح المتدرب مبلغ ألف ريال شهريا، وتكون السنة الأولى تأسيسية للغة الإنجليزية وتكون السنتان الثانية والثالثة لدراسة التخصص، علما أن الكلية يوجد بها أربعة تخصصات وهي: تقنية غذائية وإدارة أعمال وتقنية كهربائية ومحركات ونقل.وأضاف الشهري: هذا توجه باستخدام الشركات الاسترايجية الثقافة والتعليم الأوروبي داخل المملكة وحظيت محايل عسير بواحدة منها وتتكون من ثلاثة فصول دراسية في السنة. من جهة أخرى، أكد محافظ محايل لوفد الكلية بضرورة تكثيف التدريس والتعلم للطلاب الدارسين حتى يصبح لهم دور فعال في المجتمع، متمنيا للجميع التوفيق والسداد ومقدما شكره لوفد الكلية.