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أمير الباحة يطلع على مشاريع ومناشط الجامعة

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أمير الباحة يطلع على مشاريع ومناشط الجامعة أمير الباحة يطلع على مشاريع ومناشط الجامعة

 عبدالخالق الغامدي (الباحة)

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة تقريرا مفصلا عن أعمال ومناشط جامعة الباحة خلال الفترة الماضية. جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه في الإمارة أمس مدير جامعة الباحة الدكتور سعد بن محمد الحريقي ووكلاء الجامعة وأعضاء هيئة التدريس المعينين حديثا.واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح من الدكتور الحريقي عن ما تضمنه التقرير من معلومات شملت برامج الدراسات العليا للدبلوم العالي والماجستير والمشاريع البحثية التي اعتمدتها الجامعة، وأبرز المشاريع الجاري تنفيذها حاليا في المدينة الجامعية ومنها المستشفى الجامعي، إلى جانب إيجاز عن الكليات والتخصصات الطبية المتاحة في الجامعة حاليا، وأعداد الطلاب والطالبات الذين تم قبولهم خلال العام الجامعي الحالي البالغ عددهم 8500 طالبا وطالبة تراوحت نسب قبولهم من 70 بالمئة فما فوق. ودعا سمو أمير منطقة الباحة الجميع ببذل قصارى الجهد للرقي بمختلف الخدمات التي تقدمها الجامعة للطلاب والمجتمع، متمنيا للقائمين على الجامعة التوفيق والنجاح في أداء رسالتهم السامية نحو المنطقة وأهلها.

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