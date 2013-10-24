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أسمن حاجة تودّع مكة إلى طيبة

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أسمن حاجة تودّع مكة إلى طيبة أسمن حاجة تودّع مكة إلى طيبة

 طلال الردادي (مكة المكرمة)

شهد 13 مطوفا مراحل وداع الحاجة حمدية حمزة البالغ وزنها 286 كليو جراما مساء أمس من مكة المكرمة والتي تعتبر أسمن حاجة، قاصدة زيارة المدينة المنورة بعد أن تشرفت بتأدية مناسك الحج.وقال المطوف رضا خشيفاتي رئيس مكتب 21 لخدمة الحجاج المصريين ان المسؤولين في المؤسسة الاهلية لمطوفي الدول العربية قد تابعوا الخدمات المقدمة لها في المشاعر المقدسة والمدينة المنورة من خلال مخاطبة مكتب الادلاء في المدينة المنورة وتزويده بالتقرير الطبي واختيار السكن الذي يتناسب مع حالتها ووضعها الصحي ويمكنها من التنقل والصلاة في الحرم المدني الشريف، مؤكدأ ان كل الخدمات التي قدمت للحاجة حمدية من تنقلات ورعاية وسيارة اسعاف كانت مجانية تقديرا لظروفها ووضعها الصحي.ومن جهة ثانية اعتذرت الحاجة حمدية عن قبول الدعوة التي قدمها فاعل خير رفض الافصاح عن اسمه عبر (عكاظ) لتحمل تكاليف علاجها في المركز الطبي الدولي تحت اشراف فريق متخصص في علاج السمنة. وقالت انها تقدر مشاعر الرعاية والاهتمام التي تقدمها المملكة وانها ترغب في العودة الى لرؤية ابنائها بعد ان تمكنت من اداء فريضة الحج وسط رعاية واهتمام من أوفي الرجال في البلد المعطاء.

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