أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار -
ستاد مصر: ما يحتاجه الزمالك ليعود للمنافسة في الدوري -
ستاد مصر: تصريحات شتراكا - المدير الفني لنادي الإسماعيلي عقب الهزيمة من مصر للمقاصة -
ستاد مصر: تصريحات ماكيدا عقب فوز الاتحاد السكندري على طنطا ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري -
مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي -
وزير شئون النواب ينفى تقديم مشروع قانون "خفض سن القضاة" -
خالد الجندي عن التحرش بـ"فتاة الزقازيق": كارثة حولت المجتمع لوحوش آدمية ​-فيديو -
بعد حكم تيران وصنافير.. مصطفى بكري: الكرة في ملعب البرلمان -
كبيش: حكم سريان اتفاقية تيران وصنافير «منعدم ولا أثر له» -
فيديو| المسلماني: عدلي منصور لا يحصل على أجر لرئاسته «أمناء» البورصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

للمرة الثانية.. الحويطي رئيساً لبلدي ضباء

Google+ Print
للمرة الثانية.. الحويطي رئيساً لبلدي ضباء للمرة الثانية.. الحويطي رئيساً لبلدي ضباء

 محمد المويلحي (ضباء)

صدر قرار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية باختيار أحمد حسين عبدالله الحويطي رئيسا للمجلس البلدي بمحافظة ضباء ومحمد أحمد قناص نائبا للرئيس. جاء ذلك بعد تعادل الأصوات في انتخاب الرئيس ونائب الرئيس للفترة الثانية في الدورة الحالية. ورفع الحويطي شكره لصاحب السمو الملكي ا?مير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية على الثقة الغالية، متمنيا من المولى عز وجل أي يكون على قدر المسؤولية لخدمة المواطنين، كما عبر أعضاء المجلس عن تهنئتهم القلبية لأحمد حسين الحويطي، مشيرين إلى أنهم سيكونوا خير معاون بعد الله في شأن كل ما يحقق للمواطن الكريم من مطالب تخدم محافظة ضباء وجميع قراها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية