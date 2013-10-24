للمرة الثانية.. الحويطي رئيساً لبلدي ضباء

محمد المويلحي (ضباء)

صدر قرار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية باختيار أحمد حسين عبدالله الحويطي رئيسا للمجلس البلدي بمحافظة ضباء ومحمد أحمد قناص نائبا للرئيس. جاء ذلك بعد تعادل الأصوات في انتخاب الرئيس ونائب الرئيس للفترة الثانية في الدورة الحالية. ورفع الحويطي شكره لصاحب السمو الملكي ا?مير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية على الثقة الغالية، متمنيا من المولى عز وجل أي يكون على قدر المسؤولية لخدمة المواطنين، كما عبر أعضاء المجلس عن تهنئتهم القلبية لأحمد حسين الحويطي، مشيرين إلى أنهم سيكونوا خير معاون بعد الله في شأن كل ما يحقق للمواطن الكريم من مطالب تخدم محافظة ضباء وجميع قراها.