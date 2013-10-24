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برنامج تعاون بين منظمة "إيسيسكو" ومركز أكسفورد للدراسات الإسلامية

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برنامج تعاون بين منظمة "إيسيسكو" ومركز أكسفورد للدراسات الإسلامية برنامج تعاون بين منظمة "إيسيسكو" ومركز أكسفورد للدراسات الإسلامية

وقعت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة- إيسيسكو- ومركز أكسفورد للدراسات الإسلامية برنامج تعاون بمقر مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية بالمملكة المتحدة، فى إطار اتفاقية التعاون الموقعة بينهما منذ سنة1994، ووقع الاتفاقية عن الإيسيسكو مديرها العام الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجرى، وعن المركز، مديره الدكتور فرحان أحمد نظامى.

وينص برنامج التعاون الذى تم توقيعه مساء أمس الأربعاء على تعزيز التعاون بين الإيسيسكو والمركز فى تنظيم مؤتمرات، وندوات، ومنتديات واجتماعات، وورش عمل، ودورات تدريبية من أجل نشر الثقافة الإسلامية والتعريف بالحضارة الإسلامية، والنهوض بالدراسات الإسلامية، وتبادل المعلومات والمنشورات والإصدارات، وإعداد الدراسات والأبحاث فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، وترجمتها ونشرها.

يذكر أن مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية هو مركز أبحاث تابع لجامعة أكسفورد، تم تأسيسه سنة 1985 بهدف تشجيع الدراسات الإسلامية، وتجديد الفكر الإسلامى، ويرعاه الأمير تشارلز ولى عهد بريطانيا، وقد أصدرت الملكة إليزابيث الثانية مرسوما ملكيا يعزز مكانة المركز ويثبت كيانه.

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مصر 365