منصور بن متعب يحسم تساوي الأصوات لصالح «الجنيدي»

رئيس بلدي جدة لـ «عكاظ»: سنعيد تشكيل اللجان والتنافس لن يؤثر
محمد حضاض (جدة)
حسم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، تساوي أصوات المرشحين لمنصب رئاسة المجلس البلدي بجدة بترشيح الدكتور «عبدالملك بن علي الجنيدي» رئيسا للمجلس في فترته الثانية خلفا للدكتور أيمن بن صالح فاضل، وذلك بعد الخطاب المرسل لمقام وزير الشؤون البلدية والقروية عقب الانتخابات والاقتراع الداخلي التي جرت بين أعضاء المجلس في اجتماعهم الأخير، حينما تساوت الأصوات بين المرشحين الدكتور عبدالملك الجنيدي والشيخ عبدالله المحمدي.وتلقى المجلس البلدي بجدة خطاب مدير عام شؤون المجالس البلدية في وزارة الشؤون البلدية والقروية الذي أفاد بترشيح الدكتور عبدالملك الجنيدي رئيسا بناء على ما نصت عليه المادة (7/ ب) من اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية «على اختيار رئيس المجلس ونائبه لمدة سنتين قابلة للتجديد عن طريق الاقتراع العلني أو الاقتراع السري في التصويت حسب ما يقره الأعضاء في جلستهم المخصصة لذلك، وإذا تساوت الأصوات بين المرشحين فيعد قرار الوزير مرجحا».وكان الدكتور الجنيدي (العضو المعين) والمحمدي (العضو المنتخب) ترشحا للظفر بمقعد رئاسة المجلس عقب اعتذار الدكتور فاضل عن الاستمرار رئيسا، وبعد الاقتراع السري بين أعضاء المجلس البلدي تساوت الأصوات بـ 6 أصوات لكل واحد منهما مما أثار غضب بعض أعضاء المجلس البلدي من المنتخبين، حيث توقعوا أن يترأس الفترة الثانية عضو منتخب عقب أن تمت إتاحة الفرصة لأحد الأعضاء المعينين لإدارة المجلس خلال العامين الماضيين.من جهته، وعد الدكتور عبدالملك الجنيدي عقب تعيينه رئيسا للمجلس أهالي جدة بمواصلة العمل الجاد والمنظم لخدمة المحافظة والحرص على توفير الاحتياجات البلدية التي تعاني منها جدة من خلال بناء علاقة عملية مميزة مع القطاعات الخدمية بأمانة جدة.ونفى الدكتور جنيدي خلال حديثه الهاتفي مع «عكاظ» تأثير ما حدث على عمل الأعضاء، وقال: سنواصل العمل بروح الفريق الواحد ونضع أمامنا هدف خدمة جدة وسكانها بكل ما نستطيع.وعن تغيير اللجان داخل المجلس قال: ستتم إعادة تشكيل اللجان داخل المجلس خلال الاجتماع المقبل، وهي للأمانة فكرة مطروحة من السابق خلال فترة تولي الدكتور فاضل رئاسة المجلس.ويحمل رئيس المجلس البلدي بجدة الدكتور عبدالملك بن علي الجنيدي سيرة ذاتية تعليمية وعملية متميزة، فحصل على درجة البكالوريوس في هندسة الإنتاج بتقدير ممتاز، من كلية الهندسة، بجامعة الملك عبدالعزيز، وحصل على درجة الماجستير في تصميم أنظمة الهندسة الميكانيكية بتقدير ممتاز، من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وحصل على ماجستير ثانية في الهندسة الميكانيكية بتقدير جيد جدا، من جامعة ميريلاند كوليج بارك، في الولايات المتحدة الأمريكية، وحصل أيضا على درجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية، من جامعة ميريلاند الأمريكية.وسبق أن حاز الدكتور عبدالملك الجنيدي على وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى، في شهر شعبان 1425 هـ (سبتمبر 2004م)، مع تقلده العديد من المناصب المختلفة.