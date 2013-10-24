«قضاء التنفيذ» يجبر أباً على دفع نفقة ابنته شهريا

عبدالله الداني (جدة)

أصدرت دائرة التنفيذ بالمحكمة العامة في الرياض حكما قضائيا يلزم أبا بالنفقة على ابنته بواقع ألف ريال شهريا، وذلك بعد امتناعه ومماطلته في هذا الخصوص عدة مرات.وفي التفاصيل، فإن والدة الطفلة تقدمت إلى محكمة التنفيذ طالبة تنفيذ حكم صادر لصالحها من المحكمة، يلزم طليقها بالنفقة على ابنته، الأمر الذي قابله الأب بالرفض والتهرب.وخاطب قاضي التنفيذ مؤسسة النقد بضرورة تنفيذ الحكم بالحجز على أموال الزوج بقيمة النفقة شهريا بمبلغ ألف ريال تودع في حساب ابنته في تاريخ 25 من كل شهر هجري. ونفذت مؤسسة النقد الحكم على الفور، حيث استلمت الأم نفقة ابنتها بعد ثلاثة أيام من استلام أمر القاضي.إلى ذلك، التقت «عكاظ» والدة الطفلة (ع.ع)، التي ثمنت بدورها منحها حق ابنتها، بتنفيذ الحكم الصادر لصالحها من المحكمة العامة، موضحة أن ذلك ولد لديها ارتياحا كبيرا خاصة بعد أن تأكدت من إيداع أول المبالغ في الحساب البنكي، خاصة وأنها عاجزة عن توفير مصاريف ابنتها لعدم وجود دخل مالي غير الضمان الاجتماعي، مشيرة إلى أن مدة التقدم إلى محكمة التنفيذ إلى تنفيذ الحكم استغرق أسبوعين. من جانبها، أوضحت وزارة العدل أن قضاء التنفيذ حل كثيرا من المشاكل التي تعتري الأحكام القضائية، مبينة أنه لا قيمة لها دون أخذها حيز التنفيذ، وأضافت: قضاء التنفيذ نفذ عددا من الأحكام القضائية منذ تطبيق النظام في شهر ربيع الثاني الماضي خصوصا في قضايا الأحوال الشخصية.وأكدت وزارة العدل على أنه لا مجال في تأخير تنفيذ الأحكام القضائية مبينة أن النظام الجديد حسم المشكلة السابقة المتمثلة في عدم تنفيذ الأحكام القضائية سواء القضايا الأسرية أوغيرها.