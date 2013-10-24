سحب مشاريع بلدية متعثرة في «الكامل» من مقاولين

أحمد السلمي (جدة)

بدأت لجنة متابعة المشاريع بأمانة محافظة الكامل، في إجراءات سحب أربعة مشاريع من مقاولين، في الوقت الذي توصل فيه المجلس البلدي إلى اتفاقية مع إدارة المشاريع في أمانة جدة لحل مشكلة تعثر ستة مشاريع تتعلق بالإنارة في 13 قرية بالمحافظة بسبب توقف المقاول المنفذ عن إكمالها منذ عام 1429هـ وحتى اللحظة.وكشف رئيس المجلس البلدي في محافظة الكامل رويبح القرشي لـ«عكاظ» عن بدء إجراءات سحب أربعة مشاريع من مقاولين، فيما يتم تعميد المقاول الأول بإكمال اثنين منها بعد تغيب المقاول عن اجتماعات عدة مع مسؤولين في الأمانة كانت تصب في مناقشة المقاول وإيجاد الحلول لإنهاء هذه الإشكالية التي أضرت بمصالح المواطنين.وقال القرشي، إن هذه المشاريع تتعلق بالإنارة في 13 قرية ومركزا بالمحافظة تعاني من سوء التنفيذ، حيث إن معظم القرى لم يتم تركيب الأساسات الأولية والعدادات الكهربائية والمواسير والصبات الخرسانية حيث لم تتجاوز نسبة الإنجاز 10 في المائة.وبين القرشي، أن المجلس البلدي رفع خطابا للأمين يطالب بإيجاد حلول عاجلة لتأخر هذه المشاريع التي أضرت بالخدمة المقدمة للمواطنين في مراكز وهجر المحافظة مما دفع الأمين بالتوجيه بسحب المشاريع على مقاولين آخرين وتراوحت نسبة الإنجاز بين 10 في المائة و65 في المائة. وتشمل المشاريع المتعثرة منذ ست سنوات، الإنارة في مركز الغريف وقرى المضحاة والمثناة والغريف والفارع والعقلة ومهايع والرميضة والشعبة والحنو والقرية ومواقع في الكامل موقعة على مقاول واحد وتجاوزت مدة تأخيره ست سنوات عن موعد التسليم.وأشار القرشي، إلى أنهم رفعوا خطابا إلى أمين جدة والذي وجه بإحالة المقاولين إلى إدارة المتابعة للمشاريع تمهيدا لسحبها إلى مقاولين آخرين.