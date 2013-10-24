«جي آر سي» تحيل الرواشين التاريخية للتقاعد

توحيد لوحات المحال والأدوار الأرضية للمباني

عبدالكريم الذيابي (الطائف)

ضمن خطوات وأهداف مشروع تطوير المنطقة التاريخية في الطائف، كشفت مصادر بلدية أنه سيتم إحالة رواشين المباني القديمة للتقاعد واستبدالها بمادة (الجي. آر. سي)، كما سيتم توحيد لوحات كافة المحال التجارية لتكون بنمط وتصميم واحد.وتسعى أمانة الطائف الجهة التي تنفذ المشروع ليكون مواكبا لرؤية وتطلعات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة المشروع الذي يحظى باهتمام سموه، ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان الرئيس العام لهيئة السياحة والآثار، وفي سياق عجلة التطوير للمنطقة التاريخية في الطائف، قرر كذلك تركيب الرواشين الجديدة من مادة (الجي. آر. سي) لكافة أدوار المباني القديمة المتعددة لتكون بشكل ولون موحد بعد خلع الرواشين القديمة، حيث تتميز مادة (الجي. آر. سي) بصلابتها وقوتها، كما أنها لاتحتاج لصيانة دورية ولا يتغير لونها لعقود طويلة من الزمن. من جانبه يولي أمين الطائف المهندس محمد المخرج هذا المشروع اهتماما بالغا مع الحرص على دقة إنجازه والانتهاء منه في الموعد المحدد، حيث أكد على توحيد كافة لوحات المحال التجارية بالمنطقة التاريخية وتكسية الأدوار الأرضية للمباني بالحجارة الطبيعية. فيما سيتم توحيد أعمدة الإنارة بالحجارة.وكان صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة قام في عام 2010م بوضع حجر الأساس لمشروع تطوير المنطقه التاريخية بالطائف بتكلفة مالية وصلت 120 مليون ريال. وكانت «عكاظ» نشرت قبل أسبوعين تقريرا عن المشروع الذي سيشهد أيضا زراعة أصناف من الفواكه وتحويل المسارات داخل المنطقة التاريخية بالجرانيت لتضاهي الشانزليزيه وفق تصاميم فرنسية مع الاحتفاظ بالتراث العمراني.