بخور «العميدة» يطلق جرس الإنذار ويثير هلع 800 طالبة جامعية

إبراهيم المتحمي (القنفذة)

أثار بخور مكتب عميدة الكلية الجامعية بمحافظة القنفذة الخوف والهلع في نفوس أكثر من 800 طالبة بالكلية، لتسببه في تشغيل جرس الإنذار مما دفع عضوات التدريس للنزول من الأدوار العلوية والتجمع في ساحة الكلية وسط صراخ وعويل من البعض.وأوضحت عدد من الطالبات أنه تم فصل الكهرباء ولكن الجرس لم يفصل مما أثار الخوف أكثر، فيما هربت عدد من الطالبات إلى خارج أسوار الكلية وسط حضور عدد من أولياء الأمور حول المبنى.من جهته، أشار مصدر بالدفاع المدني بالقنفذة أنه تم فتح مخارج الطوارئ واتخاذ كافة التدابير لحماية الطالبات والاطمئنان عليهن، مبينا أن هيئة التدريس بالكلية قاموا بإخلاء جميع الطالبات لفناء الكلية الجامعية كعمل احترازي.وأوضح المصدر أن الدفاع المدني انتقل بكامل طاقته بقيادة مدير الإدارة العقيد عبدالعزيز جابر الجودي وضابط التحقيق النقيب علي بن سنان الزبيدي، وأنه فور وصول الطاقم وجد أربع حالات هلع تم نقلها بواسطة الهلال الاحمر وخرجن في الحال بعد تهدئتهن، مبينا أن الجرس يعمل بالحساسات حتى في حالة فصل الكهرباء، حيث توجد له بطارية إضافية وقد تم التعامل معه من قبل أحد منسوبي الكلية الجامعية للبنين من قسم السلامة واستكمل اليوم الدراسي بالكلية.وقال إن السبب في إطلاق جرس الإنذار للحريق هو استخدام البخور بإحدى الغرف مما ساهم في تعليق الإنذار بعد التأكد خلال المعاينة وجمع المعلومات والكشف على الموقع من قبل قسم التحقيق بالإدارة.