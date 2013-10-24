أوباما يهنئ الشعب الليبي بذكرى التحرير الثانية

كتب : أ ش أ الخميس 24-10-2013 01:34

هنأ الرئيس الأمريكي باراك أوباما الشعب الليبي بالذكرى الثانية لتحرير ليبيا، التي توافق يوم 23 أكتوبر من كل عام، مشيرا إلى أن بلاده ستواصل الوقوف مع شعب ليبيا وحكومته.

جاء ذلك في بيان لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري أمس، نيابة عن أوباما، نشره موقع السفارة الأمريكية في ليبيا بمناسبة الذكرى الثانية للتحرير.

وتابع أوباما قائلا: "أنا واثق من أن الشعب الليبي سيحقق تطلعاته المشروعة لدولة ديمقراطية تقوم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان"، مضيفا: "نعلم جيدا من تاريخنا أن بناء الديمقراطية ليس سهلا ولا فوريا، بل هو مسعى طويل الأمد مع العديد من التحديات على طول الطريق".

وقال: "نحن نكرم ونتذكر الليبيين من جميع الطوائف الذين انضموا معا لوضع حد لـ42 عاما من الطغيان الوحشي"، مشيرا إلى أنهم قدموا تضحيات كبيرة لخلق حياة أفضل لأبنائهم وبناء دولة يحدد فيها الشعب مستقبله دون خوف.