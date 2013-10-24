أوباما يهنئ الشعب الليبى بذكرى التحرير الثانية

هنأ الرئيس الأمريكى باراك أوباما الشعب الليبى بالذكرى الثانية لتحرير ليبيا، والتى توافق يوم 23 أكتوبر، مشيرا إلى أن بلاده ستواصل الوقوف مع شعب ليبيا وحكومته.

> جاء ذلك فى بيان لوزير الخارجية الأمريكى جون كيرى الليلة، نيابة عن أوباما على موقع السفارة الأمريكية فى ليبيا، بمناسبة الذكرى الثانية لتحرير ليبيا.

> وتابع قائلا: أنا واثق من أن الشعب الليبى سوف يحقق تطلعاته المشروعة لدولة ديمقراطية تقوم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

> وأضاف نحن نعلم جيدا من تاريخنا أن بناء الديمقراطية ليس سهلا ولا فورى، بل هو مسعى طويل الأمد مع العديد من التحديات على طول الطريق.

> وقال نحن نكرم ونتذكر الليبيين من جميع الطوائف الذين انضموا معا لوضع حد لــ 42 عاما من الطغيان الوحشى، مشيرا إلى أنهم قدموا تضحيات كبيرة، لخلق حياة أفضل لأبنائهم وبناء دولة يحدد فيها الشعب مستقبله دون خوف.