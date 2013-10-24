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الكويت: استضافتنا مؤتمر المانحين من أجل سوريا تأكيد على دورنا الإنسانى

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الكويت: استضافتنا مؤتمر المانحين من أجل سوريا تأكيد على دورنا الإنسانى الكويت: استضافتنا مؤتمر المانحين من أجل سوريا تأكيد على دورنا الإنسانى

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، إن ترحيب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لعقد واستضافة المؤتمر الثانى للمانحين من أجل سوريا، تأكيد على دور الكويت الإنسانى فى قضايا الشعوب.

وشدد الشيخ صباح خلال كلمته التى ألقاها مساء أمس بمناسبة يوم الأمم المتحدة وذكرى مرور 50 عاما على انضمام الكويت لها، على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية للداخل السورى للإسهام فى تخفيف معاناة النازحين والمشردين داخليا، والذى ناهز عددهم أربعة ملايين نسمة، إضافة إلى دول الجوار السورى لمواجهة الأوضاع الإنسانية المزرية لما يفوق المليون لاجئ سورى.

وأعرب عن أمله فى أن ينجح المؤتمر الثانى المقرر فى يناير المقبل بحشد الجهود الدولية، لتخفيف المعاناة المأساوية للشعب السورى الشقيق.

وأكد الشيخ خالد إدانة الكويت للمجازر التى ارتكبت بحق الشعب السورى، مشددا على ضرورة تنامى الدور المحورى للأمم المتحدة فى سوريا، للوصول إلى حل فورى لوقف أعمال العنف•

ودعا إلى تكثيف الجهود لسرعة انعقاد مؤتمر (جنيف 2) للوصول إلى حل سلمى بما يتوافق مع تطلعات الشعب السورى وآماله.

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مصر 365