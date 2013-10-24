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الليزر أحدث التقنيات لعلاج الأسنان

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الليزر أحدث التقنيات لعلاج الأسنان الليزر أحدث التقنيات لعلاج الأسنان

يعتبر استخدام الليزر أحدث تكنولوجيا للعناية بالأسنان فى العالم، كما يقول الدكتور محمد عماد أخصائى تجميل الأسنان والتركيبات الثابتة بجامعة نيويورك، مشيرا إلى أن استخدام الليزر لعلاج الأسنان فى ، يتم على نطاق ضيق ومنذ ثلاثة أشهر فقط، وهو جهاز حساس يحتاج إلى أطباء مدربين على استخدامه بكفاءة عالية حتى نحصل على النتيجة المطلوبة، وهو عبارة عن جهاز يقوم بكل عمليات الأسنان دون جراحة أو ألم، ففى جلسة واحدة فقط لا تستغرق أكثر من نصف الساعة يعدل ويجمل من شكل الأسنان بدون أى خوف لدى المريض حيث إنه لا توجد جراحة تماما.
> وأشار عماد إلى أن جهاز الليزر يطلق عليه الـ(Cold Cutting) أو القطع البارد وهو علاج فعال فى الكثير من مشاكل اللثة وخاصة مشكلة (The Gummy Smile) عندما يظهر جزء كبير من اللثة أثناء الضحك وهو ما يسبب مشاكل كبيرة للمريض الذى يعانى من تلك الحالة، ولكن بفضل تكنولوجيا الليزر تمكن الأطباء من معالجة تلك المشكلة وجعل الشخص يثق بنفسه وبابتسامته.
> وعن أحدث تقنيات تبييض الأسنان، أكد عماد أن تقنية استخدام الليزر تعتبر هى الأحدث فى مجال التبييض وهو عبارة عن شعاع ليزر حقيقى ويعمل على تبييض الأسنان فى وقت أقل وبأسرع وأفضل النتائج، كما أنه لا يتسبب فى حساسية وألم شديد مثل الذى تسببه تقنية الـ(Zoom) أو التبييض الكيميائى.

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