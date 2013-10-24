مهرجان للكشافة فى حب مصر بميدان أم كلثوم بالمنصورة

تقيم الجمعية الإقليمية للكشافة الجوية المصرية مهرجان الكشفية فى حب مصر على مدار ثلاثة أيام فى الفترة من 24 إلى 26 من الشهر الجارى، وذلك بميدان أم كلثوم بمدينة المنصورة تحت رعاية المهندس عمر الشودافى محافظ الدقهلية، ويتم خلال المهرجان توزيع نشرات للتوعية للحفاظ على المنشآت والالتزام بقواعد المرور والحفاظ على نظافة الشوارع والميادين، ويتم فى نهاية المهرجان فى اليوم الثالث توزيع شهادات تقدير للمشاركين فى المهرجان، وقد وجه محافظ الدقهلية لرئيس حى شرق المنصورة ووكيل وزارة الشباب والرياضة بضرورة تقديم كافة أوجه الدعم اللازم ليخرج المهرجان بصورة مشرفة ولائقة بمكانة محافظة الدقهلية.

ويشار إلى أن المهرجان يقام بالدقهلية وباقى محافظات مصر خلال الفترة المشار إليها فى إطار التعاون مع وزارة الدولة لشئون البيئة والجمعية المركزية للكشافة الجوية المصرية، بهدف زيادة الوعى البيئى لدى المواطنين لأهمية الحفاظ على البيئة والممتلكات وانتظام حركة المرور.