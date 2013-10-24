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استقلال الأزهر: لقاء الدعاة بالرئاسة سابقة هى الأولى من نوعها

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استقلال الأزهر: لقاء الدعاة بالرئاسة سابقة هى الأولى من نوعها استقلال الأزهر: لقاء الدعاة بالرئاسة سابقة هى الأولى من نوعها

وصف عبد الغنى هندى، منسق حركة استقلال الأزهر، وعضو وفد الدعاة إلى مؤسسة الرئاسة، لقاء وفد الدعاة بمستشارى الرئيس أمس الأربعاء، بأنه سابقة هى الأولى من نوعها، لم تحدث منذ زمان بعيد، حيث استقبل الوفد بفرحة عارمة من قبل مؤسسة الرئاسة وصلت بالجانبين إلى الاتفاق على توفير الدعم المادى والمعنوى والقانونى لصناعة الإمام الوسطى المعتدل فى مواجهة الفكر الشاذ.

وأضاف هندى فى تصريح خاص، أنه تم الاتفاق على إجراء تجهيز لدرجات وظيفية للدعاة الجدد، بحيث يتمكن الدعاة الأزهريون من تغطية كافة مساجد ، وتوفير إمكانات شخصية يستعين بها الدعاة فى مهامهم الوظيفية مثل اللاب توب، كما تقدمت الرئاسة باقتراح بأنها سوف تخصص يوم للدعاة يقام فيه مؤتمر لهم تحت رعايتها.
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