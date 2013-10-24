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اليوم.. وفد من الأوقاف يقدم العزاء فى وكيل الوزارة السابق

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اليوم.. وفد من الأوقاف يقدم العزاء فى وكيل الوزارة السابق اليوم.. وفد من الأوقاف يقدم العزاء فى وكيل الوزارة السابق

يؤدى وفد من قيادات وزارة الأوقاف ظهر اليوم الخميس، واجب العزاء فى الشيخ محمد عبد الرحمن، وكيل الوزارة السابق، الذى توفى مساء أمس الأربعاء، وذلك نيابة عن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

كان الشيخ محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة الأوقاف السابق، قد لقى مصرعه فى حادث سيارة مساء أمس الأربعاء، بقرية الأورمان المجاورة لقريته "كفر طنبول القديم" التابعة لمركز السنبلاوين بالدقهلية.

يذكر أن عبد الرحمن قد شغل عدة مناصب بوزارة الأوقاف آخرها وكيلا للوزارة لمديرية أوقاف الجيزة، بعد أن كان وكيلا للوزارة بالقاهرة وقبلها وكيلا لأوقاف الإسماعيلية، ثم عين مستشارا للوزير فى فترة ولاية الدكتور طلعت عفيفى الوزير الأسبق.
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