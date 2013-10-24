ناشطة تونسية: إذا لم تستجب الحكومة لمطالب الشعب ستكون حرب أهلية

قالت صوفيا همامى، الناشطة السياسية التونسية "إن الجبهة الوطنية للإنقاذ فى تونس هى صاحبة الدعوة للتظاهر، بسبب فشل الحكومة الحالية فى إدارة شئون البلاد، مضيفة ما يحدث فى تونس الآن هو استنساخ لما حدث فى مصر قبل ثورة 30 يونيو".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": إن رئيس الوزراء وصف المظاهرات المعارضة اليوم، الأربعاء بـ"قلة الاحترام"، مشيرة إلى أنه إذا لم تستجب الحكومة لمطالب الشعب ستكون فى تونس حرب أهلية التى تشهد أكبر مظاهرات منذ قيام ثورة الياسمين عام 2011.

وأشارت صوفيا، إلى أن الحكومة الحالية تتجاهل كل مطالب الشعب التونسى، وكذلك الأعمال الإرهابية التى تقوم بها المجموعات المسلحة لترويع المواطنين، مضيفة لو كانت الحكومة تحترم نفسها لتقدمت بالاستقالة منذ اغتيال شكرى بلعيد.