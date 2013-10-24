أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي -
وزير شئون النواب ينفى تقديم مشروع قانون "خفض سن القضاة" -
خالد الجندي عن التحرش بـ"فتاة الزقازيق": كارثة حولت المجتمع لوحوش آدمية ​-فيديو -
بعد حكم تيران وصنافير.. مصطفى بكري: الكرة في ملعب البرلمان -
كبيش: حكم سريان اتفاقية تيران وصنافير «منعدم ولا أثر له» -
فيديو| المسلماني: عدلي منصور لا يحصل على أجر لرئاسته «أمناء» البورصة -
أديب: «حد في البرلمان يقدر يقول تيران وصنافير مصرية؟» -
فيديو| مصريون يتظاهرون تأييدًا للرئيس في واشنطن: «بنحبك يا سيسي» -
«المصريين الأحرار»: قمة السيسي وترامب ستحرك المجتمع الدولي لنسف الإرهاب -
قعدة رجالة - إياد ومكسيم بينقذوا شريف في أخر لحظة " هجبلك الرجالة يقفوا جنبي قبل ما أتضرب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

ناشطة تونسية: إذا لم تستجب الحكومة لمطالب الشعب ستكون حرب أهلية

Google+ Print
ناشطة تونسية: إذا لم تستجب الحكومة لمطالب الشعب ستكون حرب أهلية ناشطة تونسية: إذا لم تستجب الحكومة لمطالب الشعب ستكون حرب أهلية

قالت صوفيا همامى، الناشطة السياسية التونسية "إن الجبهة الوطنية للإنقاذ فى تونس هى صاحبة الدعوة للتظاهر، بسبب فشل الحالية فى إدارة شئون البلاد، مضيفة ما يحدث فى تونس الآن هو استنساخ لما حدث فى قبل ثورة 30 يونيو".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": إن رئيس الوزراء وصف المظاهرات المعارضة اليوم، الأربعاء بـ"قلة الاحترام"، مشيرة إلى أنه إذا لم تستجب الحكومة لمطالب الشعب ستكون فى تونس حرب أهلية التى تشهد أكبر مظاهرات منذ قيام ثورة الياسمين عام 2011.

وأشارت صوفيا، إلى أن الحكومة الحالية تتجاهل كل مطالب الشعب التونسى، وكذلك الأعمال الإرهابية التى تقوم بها المجموعات المسلحة لترويع المواطنين، مضيفة لو كانت الحكومة تحترم نفسها لتقدمت بالاستقالة منذ اغتيال شكرى بلعيد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ما يحتاجه الزمالك ليعود للمنافسة في الدوري

ستاد مصر: ما يحتاجه الزمالك ليعود للمنافسة في الدوري

ستاد مصر: تصريحات شتراكا - المدير الفني لنادي الإسماعيلي عقب الهزيمة من مصر للمقاصة

ستاد مصر: تصريحات شتراكا - المدير الفني لنادي الإسماعيلي عقب الهزيمة من مصر للمقاصة

ستاد مصر: تصريحات ماكيدا عقب فوز الاتحاد السكندري على طنطا ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري

ستاد مصر: تصريحات ماكيدا عقب فوز الاتحاد السكندري على طنطا ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري

مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي

مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي