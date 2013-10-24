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انتقادات لزوجة تامر حسني بإهمال أناقتها

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انتقادات لزوجة تامر حسني بإهمال أناقتها انتقادات لزوجة تامر حسني بإهمال أناقتها

العديد من الصفحات المتخصصة في الأناقة في الفيس بوك، وفي المواقع الاجتماعية الأخرى، شنت هجوماً على المغربية بسمة بوسيل، زوجة الفنان المصري تامر حسني، متّهمة إياها بالافتقار إلى الأناقة، إذ ظهرت، في وقت قريب، خلال زفاف أحد أصدقاء تامر، بفستان "أقلّ ما يوصف به أنه عاديّ، ولا يُلائم مناسبة كبيرة تخصّ تامر"، حسب رأي البعض.
وعابت هذه المواقع على بسمة أنّها ليست المرة الأولى التي تطلّ بها بسمة بملابس عادية، رغم شهرة زوجها وأمواله.

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