بالصور.. "تعليم الإسماعيلية" يناقش مشاكل المدارس فى نطاق المدينة

نظمت، اليوم الأربعاء، إدارة الإسماعيلية التعليمية اجتماعها الشهرى لمديرى المدارس الإعدادى والثانوية على مستوى الإدارة بمدرسة 25 يناير الثانوية بنات.

حضر الاجتماع عادل الشناوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية وسامى جريش مدير إدارة الإسماعيلية التعليمية ومحمود الكيلانى المستشار الإعلامى لمديرية التربية والتعليم، وعلى السحلى منسق الإدارة للتوجيهات الفنية، وحمدى عبادى المستشار الإعلامى بالإدارة، وكذلك جميع مديرى المدارس الإعدادية والثانوية بإدارة الإسماعيلية التعليمية.

وخلال كلمته طالب عادل الشناوى مديرى المدارس بضرورة الثقة بالنفس، وعدم الارتباك أثناء زيارات المسئولين إلى المدارس سواء للمدير أو الصف المعاون بالمدرسة، خصوصا أن المحافظة تحتل مركزا متقدما على مستوى الجمهورية، من حيث النتائج والأنشطة ومعدل الانضباط فى سير العملية التعليمية.

وشدد على تطبيق الانضباط داخل المدارس، خصوصا فى تسجيل غياب الطلاب فى المدارس الثانوية بعد تعديل المدة القانونية المحددة للغياب، وذلك حفاظا على قيمة وكيان المدرسة كمؤسسة تعليمية.

وأكد على تفعيل الأمن داخل المدارس خصوصا فى الفترة الحالية التى تمر بها البلاد عن طريق تقسيم المدارس إلى لجان مسئولة عن فحص المبانى والأسوار يوميا مع ضرورة إبلاغ قسم الشرطة المختص بمحضر رسمى فورا فى حالة ثبوت أى دلائل تشير لوجود أخطار.

كما استعرض الشناوى، خلال الاجتماع، أيضا زيارات اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية لمدارس المحافظة، وما أسفرت عنه هذه الزيارات فى مدرستى أبو بلح الإعدادية والزراعة ثلاث سنوات، مؤكدا على ضرورة وضع خطة تطوير بالمدارس لإظهار الإيجابيات وما حققته المدارس من تقدم، تمهيدا لتعميمها على باقى نواحى العمل داخل المدرسة.

كما ناقش قرار الوزير بإعفاء الطلاب من المصروفات المدرسية، وتأثير القرار على ميزانيات المدارس وخطط الأنشطة وأعمال الصيانة بها، وطريقة تفعيل المشاركة المجتمعية عن طريق قبول التبرعات العينية وليست النقدية، وتسجيلها فى الدفاتر بحسب القانون، مشيرا إلى أن وزارة المالية قررت صرف 54% من نسبة تحصيل المصروفات إلى المدارس تعويضا عن إعفاء الطلاب من دفع المصروفات.

وأشار سامى جريش، مدير إدارة الإسماعيلية التعليمية، إلى ضرورة تحقيق الانضباط داخل المدارس عن طريق الإبلاغ عن عجز المدرسين أو الكتب أو غياب الطلاب كذلك الأعطال فى أجهزة الحاسب الآلى، إضافة إلى عدم استخدام العنف داخل المدارس.

وطالب "جريش" مديرى مدارس الإدارة بالإبلاغ أولا بأول عن الحالة الأمنية بالمدرسة وتفعيل لجان الكوارث والأزمات، خصوصا أن مدير المدرسة هو ممثل للإدارة والمديرية والوزارة، ولديه صلاحيات كاملة لإدارة المدرسة.



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