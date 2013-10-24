بالصور.. ندوة عن الطيور النادرة والنباتات الطبية بمحميات مطروح

عقد مركز إعلام مطروح، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "المحميات الطبيعية والحيوانات النادرة بمطروح" بمدرسة الثانوية بنات الجديدة، حاضر فيها طاهر السنينى، مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة مطروح، وأكد خلالها بأن محافظة مطروح غنية بالتنوع البيولوجى الذى مكنها من ضم ثلاث محميات طبيعية ضمن حدودها تتنوع فيها البيئات والحيوانات والطيور النادرة التى يعتبر عدد منها قابل للانقراض.

وأشار إلى أن وزارة البيئة تبحث ضم منطقة المغرة التى تقع جنوب العلمين لمحمية العميد، واعتبر تلك الواحة من أغنى مواقع التنوع البيولوجى فهى بحيرة مياه مالحة تتوسطها عين عذبة، وعدد من مناطق الغابات المتحجرة والنباتات النادرة.

وأكد "السنينى" أن إعلان منطقة معينة كمحمية يعتبر فى صالح المواطنين الذين تضمهم المحمية، وتوفر لهم المحمية فرص العمل، وفرصا لتنمية الموارد التى يعتمدون عليها فى كسب عيشهم كالمراعى التى يعتمدون عليها لرعى أغنامهم.

وأضاف أن من شروط إعلان المحميات الطبيعية ضمها لعناصر نادرة ومهددة بالانقراض، وأن تكون حيوانات نادرة كالغزال والثعلب فى مطروح، نباتات طبية وعطرية أو طيور، أو تكوينات بيلوجية كالغابات المتحجرة، والكثبان الرملية.

وقد أوصت الندوة بضرورة عقد المزيد من الندوات للتوعية البيئية، إضافة إلى ضرورة التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لعمل رحلات للطلاب للتعرف على تلك المحميات على أرض الواقع، كما طالبت بضرورة توفير بيانات دقيقة عن أعداد الحيوانات، والطيور المهددة بالانقراض.



>