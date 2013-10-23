وفد "الأوقاف" يقدم العزاء فى وكيل الوزارة السابق نيابة عن الوزير

كلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشيخ محمد عز، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، وأبرز قيادات الوزارة، بأداء واجب العزاء غدا الخميس، نيابة عنه وعن كافة منتسبى الوزارة فى الشيخ محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة الأوقاف السابق، الذى توفى مساء اليوم، مصطحبا معه وفداً من قيادات الوزارة لتلقى العزاء فى الفقيد، بجانب أسرته لدى تشييع جنازته، ظهر غد.

كما كلف الوزير مخلص الخطيب، القيادى بالوزارة بالتواصل مع أسرة الشيخ محمد عبد الرحمن، وإنهاء إجراءات المعاش ومستحقاته الوظيفية، وجميع متعلقاته، وموافاة الوزير بتقرير بذلك حال فراغه منها.

حيث توفى الشيخ محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة الأوقاف السابق لمديرية الجيزة، فى الخامسة مساء اليوم الأربعاء، بمسقط رأسه بقرية كفر طنبول القديم، التابع لمدينة ومركز السنبلاوين بالدقهلية، إثر حادث سيارة بقرية الأورمان المجاورة، لقريته أثناء شراء مصوغات خطيبة نجله.

وكان عبد الرحمن قد شغل عدة مناصب بوزارة الأوقاف آخرها وكيلا للوزارة لمديرية أوقاف الجيزة، بعد أن كان وكيلا للوزارة بالقاهرة، وقبلها وكيلا لأوقاف الإسماعيلية، ثم عين مستشارا للوزير فى فترة ولاية الدكتور طلعت عفيفى، الوزير الأسبق.