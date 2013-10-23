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عبدالحكيم عبدالناصر: تحية لشعب "تونس" العظيم فى ثورته الثانية

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عبدالحكيم عبدالناصر: تحية لشعب "تونس" العظيم فى ثورته الثانية عبدالحكيم عبدالناصر: تحية لشعب "تونس" العظيم فى ثورته الثانية

وجه عبد الحكيم جمال عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل "جمال عبد الناصر"، تحية لشعب تونس العظيم الذى كان الشرارة لثورة فى ٢٥ يناير.

وطالب عبد الناصر، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" من كل مواطن مصرى عربى حرّ الوقوف مع الشعب التونسى العظيم فى ثورته الثانية ضدّ هذا السرطان الإخوانى، الذى استباح دم شرفائكم الذى أثبت أنه أداة الصهيونية والإمبريالية لتجزئة المقسم، وتفتيت المجزء لتكونوا فرقاً وأشياعا.

وناشد عبد الناصر، جيش تونس العظيم بالانضمام إلى الجماهير الغاضبة وتخليّص تونس الخضراء من هذا الغنوشى، ومن معه من خدّامين المرشد والتنظيم الدولى، مختتماً: "النصر لشعب تونس العظيم بإذن الله".


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