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خيري رمضان لوزير الداخلية: ستخسر كثيرا باعتقال حاتم خاطر

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خيري رمضان لوزير الداخلية: ستخسر كثيرا باعتقال حاتم خاطر خيري رمضان لوزير الداخلية: ستخسر كثيرا باعتقال حاتم خاطر

كتب : محمد عاشور منذ 16 دقيقة

قال الإعلامي خيري رمضان مقدم برنامج "ممكن" على قناة "CBC"، إن وسائل الإعلام تناقلت خبرا عن حبس حاتم خاطر لاتهامه بالانتماء لتنظيم محظور والتحريض على أعمال الشغب، ووصفته بأنه قيادي إخواني.

وأكد رمضان أنه يعرف خاطر جيدا، وأنه لا ينتمي للإخوان المسلمين، وله تاريخ في معارضته للجماعة وتأييد الجيش المصري، مشيرا إلى أن كل ما أثير حول سمعته عارٍ تماما عن الصحة.

وناشد رمضان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، بضرورة مراجعة ملف حاتم خاطر، ومعاقبة الضابط الذي كتب تقرارا خاطئا عنه، مخاطبا الوزير بقوله: "ستخسر الكثير بسبب هذا الرجل، بعد القبض عليه".

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