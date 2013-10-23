بالفيديو .. رونالدو يقهر يوفنتوس

حقق ريال مدريد فوزه الثامن على يوفنتوس في تاريخ مواجهات الفريقين، بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

أحرز هدفي أصحاب الأرض كريستيانو رونالدو في الدقيقتين الرابعة و29 من ركلة جزاء، وسجل ليوفنتوس فرناندو يورينتي في الدقيقة 22.

وخاض يوفنتوس 42 دقيقة بعشرة لاعبين، عقب طرد المدافع جورجيو كيلليني لاعتدائه على رونالدةو بالكوع في اللحظات الأولى من الشوط الثاني.

وحلق ريال مدريد بصدارة المجموعة الثانية بعد أن رفع رصيد لست نقاط، متقدما بفارق خمس نقاط عن جالاتاسراي أقرب ملاحقيه.

وبات على السيدة العجوز الفوز بالثلاث المباريات لمقبلة لضمان التأهل إلى دور الـ16 من البطولة، حيث يستضيف المرينجي ثم كوبنهاجن في تورينو، قبل السفر إلى تركيا لمواجهة جالاتاسراي في الجولة الأخيرة.

رونالدو يهيمن

بدأ يوفنتوس المباراة بتهديد مبكر في الدقيقة الثانية بتسديدة من ماركيزيو، تصدى لها ببراعة إيكر كاسياس.

ومن أول هجمة للنادي الملكي على مرمى يوفنتوس، تسلم رونالدو بينية دي ماريا التي ضربت مصيدة تسلل البيانكونيري، مراوغا بوفون ومسددا في المرمى الخالي، ليحرز الهدف الأول.

ويعيد فرناندو يورينتي فريقه للمباراة بإحرازه التعادل، بعد متابعته لرأسية بوجبا التي ارتدت من كاسياس داخل الشباك.

إلا أن الدون رونالدو لم يمهل بطل إيطاليا سوى سبع دقائق، لينفذ ركلة الجزاء التي حصل عليها راموس من كيلليني، بنجاح على يمين بوفون.

ثغرة كيلليني

ومع بداية الشوط الثاني يبدأ يوفنتوس مهاجما إلا أن كاسياس يتعامل مع نجاح مع الهجمة، ومن أول هجمة أيضا للملكي يعتدي كيلليني بالكوع على رونالدو ليحصل على البطاقة الحمراء.

وعلى طريقة محمد عمارة في مباراة مصر والجزائر في تصفيات مونديال 2002، يرسل دي ماريا كرة عرضية أرضية لبنزيمة داخل منطقة الست ياردات، يسددها الفرنسي الدولي في السماء.

ويتعملق كاسياس في توقيت مهم، بالتصدي لتسديدة ماكرة من جيوفينكو مانعا يوفنتوس من إدراك التعادل.

وحاول لاعبو يوفنتوس إدراك التعادل دون جدوي في ظل انعدام تركيز واضح، بينما شهدت الدقائق الأخيرة من المباراة تهدئة لاعبو الملكي للعب حفاظا على الفوز.

شاهد الأهداف بالضغط هنا