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بالفيديو .. يونايتد يقتنص للصدارة بالنيران الصديقة رغم رباعية ليفركوزن

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بالفيديو .. يونايتد يقتنص للصدارة بالنيران الصديقة رغم رباعية ليفركوزن بالفيديو .. يونايتد يقتنص للصدارة بالنيران الصديقة رغم رباعية ليفركوزن

حافظ مانشستر يونايتد في الحفاظ على صدارة مجموعته بدوري أبطال أوروبا عندما تغلب على ريال سوسيداد بهدف يوم الأربعاء.

وحل وسوسيداد ضيفا على يونايتد ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسدد واين روني كرة اصطدمت بالقائم الأيسر ارتدت داخل الملعب فحاول المدافع انييجو مارتينيز ابعادها لكنه أسكنها شباكه في الدقيقة الثانية.

بعد مرور ربع ساعة كاد روني أن يضيف الهدف الثاني لكن كلاوديو برابو حارس ريال سوسيداد أنقذ الكرة بصعوبة.

بعدها بخمس دقائق ألغى الحكم هدفا لتشيتشاريتو بداعي التسلل، قبل أن يرد هاريس سيفاروفيتش بهجمة كادت أن تسفر عن التعادل لكن تألق ديفيد دي خيا أحبطها.

وردت العارضة تسديدة للفرنسي انطوني جريزمان قبل نهاية الشوط الأول.

كاد سوسيداد أن يسجل التعادل في بداية الشوط الثاني عبر المكسيكي كارلوس فيلا، قبل أن يستعيد الشياطين الحمر السيطرة.

ولم تسفر فرص أنطونيو فالنسيا جناح يونايتد وروبن باردو لاعب سوسيداد عن تسجيل أهداف في باقي عمر المباراة.

رفع يونايتد رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة الأولى، لينهي نتائجه السيئة مؤخرا في الدوري الإنجليزي.

في مباراة أخرى، دك باير ليفركوزن شباك شاختار برباعية نظيفة، سجل ستيفن كيسلنج منها ثلاثية، وأضاف سيمون رولفيز الهدف الرابع.

ويحتل باير ليفركوزن الوصافة بست نقاط، يأتي من بعده شاختار بثلاث نقاط، وأخيرا سوسييداد بدون نقاط.

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فيديو اليوم السابع

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