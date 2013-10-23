جامعة بنى سويف: غدا فتوى تحويل طلاب التعليم المفتوح لـ"الانتظام"

تشهد جامعة بنى سويف خلال اليومين الماضيين، حالة استياء شديدة بين طلاب الجامعة المحولين من مركز التعليم المفتوح لنظام الانتساب الموجه بكليات الجامعة، بعد حصولهم على تقديرات جيد وجيد جداً، وذلك بسبب رفض إدارة الجامعة لطلبهم بالتحويل إلى "الانتظام"، مما أدى إلى تذمر الطلبة والطالبات من المسئولين، وقاموا برفع شكاوى إلى الجهات المختصة.

ومن جانبه أكد الدكتور "أحمد عبد الخالق" نائب رئيس جامعة بنى سويف لشئون الطلاب، فى تصريح "لليوم السابع" أن الجامعة قامت بمخاطبة وزارة التعليم العالى للفتوى والبت فى أمر هولاء الطلاب، وتنتظر الرد غداً الخميس، موضحاً: أن هولاء الطلاب قد قبلت الجامعة تحويلهم من مركز التعليم المفتوح إلى "الانتساب الموجه" بعد حصولهم على تقديرات عالية بحد أدنى "جيد".

ومع استمرارهم فى التفوق خلال العام الماضى، وحصولهم على تقديرات متقدمة، طالبوا بالتحويل لـ"الانتظام" وهو ما لم يرد إلينا بشأنه أى قرارات أو لوائح بخصوص هذا الموضوع.

وتابع "عبد الخالق": قمنا بمخاطبة وزارة التعليم العالى للفتوى، وتنتظر الرد الذى من المتوقع أن يصل إلى إدارة الجامعة صباح غد "الخميس".