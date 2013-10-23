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رئيس حى الوراق يتبنى حل مشكلة سوء الخبز المدعم‎

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رئيس حى الوراق يتبنى حل مشكلة سوء الخبز المدعم‎ رئيس حى الوراق يتبنى حل مشكلة سوء الخبز المدعم‎

أكد عزت الخرصة رئيس حى الوراق، على العمل على حل مشاكل أهالى الوراق من سوء حالة الخبز البلدى، نتيجة تلاعب مطحن اللواء (قطاع خاص) بعزبة الجمل بأوسيم فى مواصفات الدقيق، وزيادة نسبة الردة (النخالة) عن النسب المقررة.

جاء ذلك خلال لقائه مع يحيى محمود عوض العقيلى، مدير مدرسة الوراق الإعدادية، الذى عرض قيام المطحن بخلط دقيق القمح بدقيق ذرة، بالرغم من توقف إضافة دقيق الذرة إلى الخبز المدعم بعد تحرير سعر الدقيق.

وقدم العقيلى لرئيس الحى عينة من الدقيق الوارد من مطحن اللواء لمخبز بلدى بشارع معهد الأبحاث القبلى بوراق الحضر.

وقال يحيى إن رئيس الحى قدم عينة من الدقيق إلى مكتب تموين الوراق، حيث قرر مدير المكتب تحويل الموضوع إلى مديرية بالجيزة، على أن يتم عرض نتيجة ما يتم من إجراءات على رئيس الحى فور ورودها من مديرية التموين بالجيزة.

ونقل العقيلى رغبة أهالى منطقة مصنع الكراسى إلغاء توريد الدقيق من مطحن اللواء بأوسيم إلى مطحن صوامع الغلال بإمبابه (قطاع عام)، وهو ما وعد به مدير مكتب تموين الوراق على عرض هذا الطلب على المسئولين بمديرية التموين بالجيزة.

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مصر 365

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