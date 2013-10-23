بالصور.. إيقاد شعلة احتفالات عيد السويس القومى بمشاركة المحافظ

قام اللواء العربى السروى، محافظ السويس، يرافقه اللواء حسن عيد، مساعد مدير الأمن، وعدد من قيادات الجيش الثالث، ومسئولو المحافظة، بإيقاد الشعلة إيذاناً ببدء احتفالات أكتوبر المجيد، وعيد السويس القومى الـ40، وذلك أمام ديوان عام المحافظة مساء اليوم، بحضور حشد من الرياضيين والقيادات الشعبية، وبعض من النشطاء السياسيين.

بدأ الاحتفال بإيقاد الشعلة بمسيرة شارك فيها طلائع الشباب والرياضة وطلائع التربية والتعليم، فيما قامت الفرقة الفنية بمديرية الثقافة بعمل عدد من العروض الفنية أمام النصب التذكارى أمام مبنى محافظة السويس، ثم توجه المحافظ والمسيرة ويرافقه عدد من القيادات التنفيذية والشعبية وقيادات حزبية إلى قصر ثقافة السويس، لافتتاح معرض للصور.

ومن المقرر أن تشهد المحافظة غدا- وهو يوم العيد القومى 24 أكتوبر- الاحتفال باستقبال الوزراء المقرر أن يشاركوا فى الاحتفالات يعقبه وضع أكاليل الزهور على أرواح الشهداء أمام النصب التذكارى، ثم التوجه إلى إستاد السويس وعمل عروض فنية وعسكرية بمشاركة جميع المديريات الخدمية وقوات الأمن والجيش الثالث الميدانى.