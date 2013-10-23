ضعف عضلات الحوض تسبب السلس البولى عند النساء

السلس البولى من الأمراض المحرجة التى تواجه السيدات والفتيات، وعرفت الدكتورة سوسن الحملى استشارى أمراض النساء والتوليد، وجراحة العقم وأطفال الأنابيب، السلس البولى على أنه خروج لا إرادى لقطرات من البول من فتحة المهبل، وهو من الأمراض الشائعة بين السيدات، ولكن غالبا ترفض المرأة اللجوء إلى الطبيب خوفا من الإحراج، رغم أنه مرض عادى يختفى بزوال السبب المحدث لها، كما أنها تصاحب عملية التقدم فى السن.

وأضافت سوسن أن السلس البولى له عدة أنواع، الأول السلس البولى الجهدى، والذى يحدث نتيجة السعال الشديد، أو الضحك، أو حمل الأشياء الثقيلة، أو أثناء العلاقة الحميمة، ويكون ذلك نتيجة ضعف عنق الرحم، مضيفة أن هناك السلس البولى الاضطرارى، ويحدث نتيجة ازدياد معدل نشاط المثانة مع ازدياد كمية البول، مما يتسبب فى شعور المرأة فى حاجة إلى تفريغ المثانة بصورة ملحة بحيث لا تستطيع الوصول إلى دورة المياه فى الوقت المناسب.

ويتكون السلس الاضطرارى نتيجة إصابة المثانة ببعض الأمراض، أو الإصابة بحصوات المثانة، وتكرار الإصابة بالالتهابات المجرى البولى، وأشارت سوسن إلى أن بعض السيدات يصبن بالنوعين معا ويسمى بالسلس البولى المختلط.

وأضافت أن هناك بعض أنواع السلس التى تحدث نتيجة لظروف معينة، منها أسباب نفسية أو شخصية، ومنها السلس البولى الناتج عن بعض الأمراض العصبية، وتكون المثانة فى تلك الحالة غير قادرة على التفريغ الكامل، مما يتسبب فى وجود البول فى المثانة بعد التبول.

وقالت سوسن وهناك أنواع من السلس البولى الذى ينتج عن تناول بعض الأدوية والتى تعمل على تراخى عضلات الحوض فتسبب نزول البول لا إراديا، وأكدت أن علاج تلك الحالة يعتمد على التشخيص السليم والمبكر للحالة، وغالبا ما يكون علاج السلس البولى بسيط وسريع ولكن إذا تم تشخيصه سريعا وبدون خجل.