رئيس وزراء تونس يتعهد بالاستقالة حال الوصول لاتفاق مع المعارضة

قال على العريض رئيس الوزراء التونسى، اليوم الأربعاء، إنه يتعهد باستقالة حكومته بعد الوصول لاتفاق مع المعارضة على تشكيل حكومة إدارة أعمال تقود البلاد إلى انتخابات جديدة.

ولكن رئيس الوزراء التونسى على العريض لم يحدد موعدًا نهائيًا لاستقالته، وقال للصحفيين "نجدد تعهدنا بمبدأ تخلى الحكومة فى تلازم مع تمشى خارطة الطريق ولن نرضخ لأحد".

وكان العريض يشير إلى المظاهرات التى خرجت اليوم تطالب برحيل حكومته.

ومن المقرر، أن تبدأ المعارضة والحكام الإسلاميون مفاوضات لثلاثة أسايبع تنتهى باستقالة الحكومة، على أن تحل محلها حكومة غير حزبية تقود البلاد إلى الانتخابات.