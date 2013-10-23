محافظ الإسماعيلية يتفقد مستشفى التل الكبير المركزي

كتب : إنجي هيبة الأربعاء 23-10-2013 19:58

قام اللواء أحمد القصاص، محافظ الإسماعيلية، بجولة ميدانية مفاجئة، زار خلالها مركز ومدينة التل الكبير، والتي بدأها المحافظ بزيارة وتفقد مستشفى التل الكبير المركزي ومتابعة جميع العيادات والأقسام بالمستشفى والمرور على المرضى بالقسم الداخلى للاطمئنان على مستوى أداء الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها المستشفى لأهالي ومواطنى التل الكبير والتعرف على كافة المشكلات والمعوقات التي تعترض انتظام حركة العمل بالمستشفى.

رافق المحافظ خلال الزيارة محمد صالح رئيس مركز ومدينة التل الكبير واللواء مصطفى صلاح نائب مدير أمن الاسماعيلية والعقيد يوسف صبيح مأمور مركز التل الكبير وكان فى استقبال المحافظ الدكتور يوسف الجندى مدير عام المستشفى والدكتور صلاح الهادي مدير الادارة الصحية بالتل الكبير.

كما تضمنت زيارة المحافظ تفقد منشآت مستشفى حميات التل الكبير الذي تم إقامته على مساحة خمسة أفدنة وتبلغ تكلفته نحو 35 مليون جنيها ولم يتم تشغيله منذ ما يزيد عن نحو 10 سنوات.

وأكد المحافظ على ضرورة سرعة إعداد تقرير تفصيلي مصور يتضمن كافة الأقسام التي يضمها هذا المستشفى وكافة الاحتياجات اللازمة لتشغيله وما يتطلبه من أجهزة ومعدات وأطقم الأطباء والتمريض والإداريين ليتم عرض هذا التقرير على وزارة الصحة لإيجاد آلية خاصة لاستكمال كافة التجهيزات اللازمة للتشغيل.

من جهة أخرى، قام المحافظ بزيارة وتفقد مشروع توسعات وتطوير محطة الصرف الصحي الكبرى بالتل الكبير والتي تصل تكلفتها الإجمالية إلى ما يزيد عن 80 مليون جنيها وتخدم جميع قرى وتوابع مركز ومدينة التل الكبير بالكامل والتي تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطويرها ورفع القدرة التصريفية لها من 10 آلاف متر مكعب يومي إلى 15 ألف مترا مكعبا يوميا ويجري العمل حاليا في إنشاء وحدة إضافية جديدة بقرة تصريفية قدرها 20 ألف مترا مكعبا يوميا لتصل الطاقة التصريفية الإجمالية للمحطة إلى نحو 35 ألف متر مكعب يومي بنهاية هذه المرحلة والمقرر الانتهاء منها في 30 يونيه 2014 وخلال الزيارة.