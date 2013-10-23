لماذا انتقدت هبة نور الأعمال الكوميدية السورية؟

في دردشة مع "سيدتي نت"، أكدت الفنانة السورية هبة نور أنّ ثمة استخفافاً بالأعمال الكوميدية السورية التي أنتجت أخيراً، وقالت: "أنا لا أرى أنّ الدراما السورية نجحت في العامين الأخيرين في الأعمال الكوميدية، لأنّ ما قدّم منها خلال العامين الماضيين لم يكن بنفس مستوى الأعمال الكوميدية التي قدّمت طوال السنوات الماضية، والتي تمكنت من الوصول إلى كلّ العالم العربي بفضل نجاحها وتميّزها".

وأضافت هبة نور: "في المقابل، لا يمكن أن نتجاهل النجاح الكبير الذي حققه مسلسلا "خربة" و"ضيعة ضايعة". ولأنّه ـ للأسف ـ تمّ تقليد هذين العملين، كانت النتيجة مجموعة من الأعمال الكوميدية الرديئة، من بينها مسلسل "سيت كاز" الذي شاركت فيه خلال العام الماضي، والذي كان دون المستوى".