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أيمن يونس: ميدو والغندور مرشحان للجنة الكرة بالزمالك

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أيمن يونس: ميدو والغندور مرشحان للجنة الكرة بالزمالك أيمن يونس: ميدو والغندور مرشحان للجنة الكرة بالزمالك

أكد أيمن يونس عضو مجلس إدارة الزمالك أن الثنائي أحمد حسام (ميدو) وحازم إمام مرشحان لعضوية لجنة الكرة بالنادي.

وقال يونس لـFilGoal.com "حمادة إمام سيظل رئيس لجنة الكرة بالزمالك مدى الحياة، وطالما ظل حيا سيظل في هذا المنصب".

وتابع "عرضنا عليه أربعة أسماء لاختيار اثنين من بينهما هم أحمد حسام ميدو وحازم إمام وأحمد عبد الحليم وجمال عبد الحميد".

وكان يونس يشغل منصب عضو لجنة الكرة في المجلس السابق برئاسة ممدوح عباس قبل ان ينضم لتشكيل مجلس الإدارة الجديد بقيادة كمال درويش.

وأضاف يونس "سأظل في منصبي بلجنة الكرة لكي أعمل كحلقة الوصل بينها وبين مجلس الإدارة".

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