مباشر بالفيديو – ريال مدريد 1-0 يوفنتوس، رونالدو يراوغ بوفون

تابعوا مع FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ويوفنتوس في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويستضيف الفريق الملكي منافسه الإيطالي على سنتياجو برنابيو، ساعيا للفوز للابتعاد بصدارة المجموعة التي يحتلها برصيد ست نقاط بفارق أربع نقاط عن البيانكونيري أقرب ملاحقيه.

ويدفع أصحاب الأرض بتشكيلة متوازنة معتادة حيث يحرس إيكر كاسياس المرمى أمامه خط دفاع مكون من مارسيلو وبيبي وراموس وأربيلوا.

أحداث المباراة

- في الدقيقة الثانية إيكر كاسياس يتألق وينقذ تسديدة خطيرة وقوية من ماركيزيو.

- في الدقيقة الخامسة يتسلم رونالدو بينية دي ماريا التي ضربت مصيدة تسلل يوفنتوس ويراوغ بوفون مسدد في المرمى الخالي، محرزا الهدف الأول للملكي (شاهد الهدف).

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