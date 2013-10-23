محمد عبده يقود الرولز رويس في أبو ظبي

قام فنان العرب محمد عبده بزيارة خاصة إلى أكبر صالة عرض لسيارات رولز ـ رويس في أبوظبي، حيث جال في منشآت الصّالة، واطّلع على السيّارات المصمّمة، حسب الطلب، ضمن برنامج Bespoke الشهير.

وقد حلّ عبده ضيفاً على شركة أبوظبي موتورز، الوكيل الحصريّ، والموزّع المعتمد لسيّارات رولز ـ رويس موتور كارز في أبوظبي والعين، ووكيل رولز ـ رويس الرائد في الشرق الأوسط، حيث تجوّل في صالة العرض التي تفوق قيمتها عشرات ملايين الدولارات، والتي افتتحت في أوائل العام 2012.

وكان عبده، وهو أحد محبّي رولز ـ رويس، قد وصل أبو ظبي ليقدّم حفلة، في إطلالة نادرة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقد أصرّ فنان العرب على زيارة صالة العرض المعروفة حول العالم، والواقعة في منطقة "أم النار"، من أجل سماع المزيد عن برنامج التصميم حسب الطلب، والذي أنتج سيّارات رولز ـ رويس فريدة من نوعها، مثل: فرناس، وأندلوسيا، وريان، وكلها من ابتكار وتصميم كاظم الحلي، مدير علامة رولز ـ رويس في أبوظبي موتورز.

وقد أثبتت أبوظبي مرّة أخرى هيمنتها على سوق السيّارات الفاخرة جداً، بعد أن أعلنت شركة رولز ـ رويس موتور كارز أنّ العاصمة الإماراتية أصبحت السوق الأكبر في العالم لمبيعات سيّاراتها، في النصف الأول من عام 2013، متفوّقة بذلك على أسواق كبيرة، مثل: بكين، ونيويورك، ولندن، وموسكو. وبالتالي، حافظت أبوظبي موتورز على موقعها الريادي، بعد عام 2012 القياسيّ، الذي نالت فيه لقب "أفضل وكيل في العالم"، في مؤتمر وكلاء رولز ـ رويس العالميّ، كما اختيرت السوق الأكبر في العالم لسيّارات رولز ـ رويس المصمّمة حسب الطلب، ضمن برنامج بيسبوك.

تعليقاً على هذه الزيارة، قال آرنو هوسلمان، مدير عام شركة أبوظبي موتورز: "إنّه لشرف كبير أن نستقبل نجماً مثل محمد عبده في صالة عرضنا. وقد أظهر اهتماماً خاصّاً بسيّارة غواص، وبأفكار أخرى مميّزة قيد التطوير. ونتطلّع قدماً إلى استقباله مجدداً في زيارته المقبلة إلى أبوظبي". وأضاف هوسلمان: "نحن مسرورون بالنجاح الذي نحققه، لكننا ممتنّون جداً للدعم الذي نتلقّاه من عملائنا الأوفياء. فنجاحنا برأيي لم يكن ليتحقّق لولا معايير خدمتنا العالية والاستثمارات التي ننفقها لتوظيف نخبة الموظّفين، وللتدريب، ولتصاميمنا اللافتة المصمّمة حسب الطلب، ومنشآتنا الممتازة التي تكرّم عملاءنا وتقدّرهم. فجهودنا واستثماراتنا هدفها راحتهم ليس إلا".