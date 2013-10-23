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إسماعيل هنية يشيد بموقف السعودية الرافض لمقعد مجلس الأمن

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إسماعيل هنية يشيد بموقف السعودية الرافض لمقعد مجلس الأمن إسماعيل هنية يشيد بموقف السعودية الرافض لمقعد مجلس الأمن

أشاد رئيس الفلسطينية المقالة فى قطاع غزة إسماعيل هنية بموقف المملكة العربية الرافض لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للمرة الأولى فى تاريخها؛ لفشله (أى مجلس الأمن) فى حل القضية الفلسطينية.

وقال هنية، فى تصريح صحفى متقضب بثته وكالة "الرأى" الحكومية فى غزة اليوم الأربعاء "نشيد بموقف السعودية لرفضها الحصول على مقعد بمجلس الأمن الذى يعبر عن أصالتها تجاه قضيتنا".

وكانت السعودية قد اعتذرت يوم الجمعة الماضى عن عدم قبول مقعد غير دائم فى مجلس الأمن الدولى احتجاجا على "ازدواجية المعايير"، التى تحول دون قيام المجلس بأداء واجباته وتحمل مسئولياته لإنهاء النزاعات والحروب، خصوصا النزاع السورى والقضية الفلسطينية.

وأشارت إلى أن إبقاء القضية الفلسطينية بدون حل عادل ودائم لخمسة وستين عاما والتى نجم عنها عدة حروب هددت الأمن والسلم العالميين لدليل ساطع وبرهان دافع على عجز مجلس الأمن عن أداء واجباته وتحمل مسئولياته.
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