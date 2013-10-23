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قناة سي بي سي تضع خطوط حمراء لبرنامج باسم يوسف

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قناة سي بي سي تضع خطوط حمراء لبرنامج باسم يوسف قناة سي بي سي تضع خطوط حمراء لبرنامج باسم يوسف

تداولت أنباء عن وضع خطوط حمراء على برنامج  "البرنامج" للاعلامى الساخر باسم يوسف ، حيث نشرت بعض وسائل الإعلام أن باسم لن يتطرق في نقده إلى الفريق أول عبدالفتاح ، بناءًا على أوامر من  قناة "سي بي سي" التي يعرض عليها، والتي بحسب المصادر وضعت رئيس الوزراء حازم الببلاوي كسقف للشخصيات التي يمكن أن يتناولها البرنامج.

بينما نفى محمد هاني، مدير عام البرامج في "سي بي سي" في تصريحات صحفية ، كل التكهنات التي خرجت مؤخرًا حول المواضيع التي يمكن أن يتناولها الإعلامي باسم يوسف في الموسم الجديد من برنامجه "البرنامج" بعد عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي من السلطة.

قال هانى "القناة لم تضع أي خطوط حمراء للإعلامي باسم يوسف وله الحرية في أن يتناول ما يشاء بالنقد والتحليل.. وهي السياسة العامة للقناة" ، مضيفًا "نحن لا نتدخل فيما يطرحه باسم يوسف.. باسم هو الذي يُسأل عما إذا كان سيتناول الفريق السيسي أم لا".

ومن جانبها قالت هند رضوان، معدة في برنامج باسم يوسف: "لم نلق أي تعليمات أو خطوط حمراء حول محتوى البرنامج".

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