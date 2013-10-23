بالفيديو - صبحي يصد 3 ركلات ترجيح.. ويقود الإسماعيلي لعبور القناة

تأهل الإسماعيلي لدور الثمانية من كأس مصر بعد عبور موقعة القناة بركلات الترجيح عصر يوم الأربعاء.

اللقاء الذي أقيم في الجونة انتهى في شوطيه الأصليين بنتيجة 0-0، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة دون شوطين إضافيين.

في ركلات الترجيح، تصدى محمد صبحي لثلاث كرات لاعبا دور البطولة في تأهل الدراويش إلى الدور التالي.

وسجل محمد زيكا لاعب الدراويش ركلة الترجيح الحاسمة في المباراة.

صبحي أنقذ بتصدياته حسني عبد ربه الذي أهدر ركلة من الركلات الخمس الأولى للدراويِش.

كذلك أنقذ صبحي مدربه شوقي غريب من الخسارة في أول مباراة له مع الدراويش هذا الموسم.

المثير أن غريب كان يقود سموحة وخسر أمام القناة في دور الـ32 من الكأس، ليتأهل الفريق الفائز لمواجهة الدراويش.

ثم ترك غريب سموحة وتولى تدريب الإسماعيلي، وكاد يخسر مجددا لولا تألق صبحي.