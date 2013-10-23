الحكومة تناشد المصريين بالخارج سرعة تسجيل أنفسهم للاستفتاء على الدستور قبل ديسمبر

كتب : أكرم سامي الأربعاء 23-10-2013 17:29

ناشدت وزارة الخارجية المواطنين المقيمين بالخارج الإسراع بتسجيل أنفسهم على موقع اللجنة العليا للانتخابات Elections.eg حتى يتمكنوا من التصويت على مشروع التعديلات الدستورية في الاستفتاء المتوقع تنظيمه في شهر ديسمبر المقبل، وأكدت أنه تم توجيه السفارات والقنصليات المصرية لتقديم كل صور الدعم والمساعدة للمواطنين الراغبين في القيام بعملية التسجيل، حيث يمكنهم إتمام عملية التسجيل بمقر البعثة المختصة.

وبحسب بيان صحفي للخارجية، تلقّت "الوطن" نسخة منه، يأتي ذلك في ضوء حرص الوزارة على إتاحة الفرصة لقيام المواطنين في الخارج بتسجيل أنفسهم بسهولة ويسر وتفادياً لتكرار ما شهدته الاستحقاقات الانتخابية السابقة من تزايد للضغط على الموقع الإلكتروني للانتخابات في الأيام الأخيرة قبل انتهاء التسجيل والتي تشهد إقبالاً كثيفًا من الناخبين وبشكل من الممكن أن يسبب مشاكل فنية لموقع التسجيل.

كانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت عن فتح باب التسجيل للمصريين في الخارج على الموقع المخصص لذلك في الفترة من 12 أكتوبر 2013 وحتى 2 ديسمبر 2013 أو صدور قرار دعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور إيهما أقرب، ويزيد عدد المواطنين المسجلين على الموقع عن 663 ألف ناخب في الوقت الحالي.