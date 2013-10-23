بالصور| الأمير وليام وزوجته يقيمان مراسم تعميد محدودة لمولودهما

كتب : رويترز الأربعاء 23-10-2013 17:17

اقتصر توجيه الدعوة على 21 ضيفًا في مراسم تعميد الأمير جورج، اليوم، في علامة على مدى حرص والديه الأمير وليام وزوجته كيت، على حماية خصوصية هذا الطفل الذي ولد ليكون ملكًا.

ولم يدع الأمير وليام، الذي لقيت والدته الأميرة ديانا حتفها في حادث سيارة في باريس عام 1997 إثر مطاردة مصوري الباباراتزي لها، وزوجته كيت سوى أفراد الأسرة المقربين وفقًا لقائمة مدعوين نشرت قبل موعد المراسم وتقام في الثالثة مساء.

وتحضر الملكة إليزابيث وزوجها الأمير فيليب وولي العهد الأمير تشارلز وزوجته كاميلا وهاري شقيق وليام مراسم يعمد خلالها أسقف كانتربري جاستن ويلبي الرضيع الذي أتم شهره الثالث بمياه من نهر الأردن.

وعلى الرغم من أن المراسم ستقام خلف الأبواب المغلقة في كنيسة قصر سانت جيمس، فإن المهنئين تجمعوا خارجها على أمل أن يشاهدوا توافد المدعوين على المبنى الذي أقيم في القرن السادس عشر في وسط لندن.

وسيكون والدا كيت مايكل وكارول بين المدعوين وكذلك شقيقتها بيبا.

وقالت كلاريسا كامبل، مؤرخة الشؤون الملكية في جامعة أنجليا راسكن، "هذه ليست مناسبة رسمية ولكنها مناسبة عائلية، وأعتقد أنه على الزوجين الملكيين إبعاد جورج عن عيون الجماهير بقدر المستطاع ليحظى بتربية طبيعية".

وأضافت المؤرخة، "ترغب جلالتها ألا ينظر إلى العائلة الملكية باعتبارها مؤسسة باهظة التكلفة في هذه الأيام".