فصل مسؤول بالبيت الأبيض بسبب تغريدات مسيئة لشخصيات عامة

كتب : رويترز منذ 54 دقيقة

قال مسؤول بالحكومة الأمريكية، إن مسؤولا رفيعا بالبيت الأبيض، كان يساعد في التفاوض على قضايا نووية مع إيران فصل من منصبه بعد الكشف عن أنه كان الصوت اللاذع وراء حساب على موقع تويتر اشتهر بالتغريدات المسيئة لشخصيات عامة في البيت الأبيض والكونجرس.

كان جوفي جوزيف يشغل منصب مدير فريق العاملين بقسم حظر الانتشار النووي في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض ولفترة تزيد على عامين أرسل مئات التغريدات الجارحة التي لا تكشف عن هوية كاتبها.

وقال المسؤول إنه فصل في الأسبوع الماضي بعد ضبطه.

وأكد مسؤول بالبيت الأبيض أم جوزيف لم يعد يعمل هناك لكنه امتنع عن التعليق على أمور شخصية.