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تأجيل محاكمة «الأزهري والعشري» بتهمة إخفاء «البلتاجي» لجلسة 27 نوفمبر

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تأجيل محاكمة «الأزهري والعشري» بتهمة إخفاء «البلتاجي» لجلسة 27 نوفمبر تأجيل محاكمة «الأزهري والعشري» بتهمة إخفاء «البلتاجي» لجلسة 27 نوفمبر

قررت محكمة جنح مركز الجيزة، الأربعاء، تأجيل محاكمة خالد الأزهري، وزير القوى العاملة السابق، وجمال العشري، النائب البرلماني السابق عن دائرة العمرانية، وإبراهيم علي محمد، بتهمة إخفاء القيادي الإخواني محمد البلتاجي، لجلسة 27 نوفمبر المقبل

وكان رئيس المحكمة قرر نقل المحاكمة إلى مقر أكاديمية الشرطة، بعدما أكدت الأجهزة الأمنية تعذر إحضار المتهمين لدواعٍ أمنية.

ويواجه المتهمون في القضية تهمة إخفاء محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين بقرية «ترسا» في الجيزة، بعدما أنكروا في تحقيقات النيابة التهم الموجهة إليهم، مؤكدين أنه ليس لهم أي صلة بجماعة الإخوان المسلمين.

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