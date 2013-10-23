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«التعليم»: إجراءات لتثبيت 80 ألف مدرس في جميع المحافظات

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«التعليم»: إجراءات لتثبيت 80 ألف مدرس في جميع المحافظات «التعليم»: إجراءات لتثبيت 80 ألف مدرس في جميع المحافظات

قال الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تتخذ إجراءات تثبيت نحو 80 ألف معلم في جميع المحافظات، يعملون بالتعاقد أو الحصة أو المكافأة، على وظيفة «معلم مساعد»، مشيرا إلى أن الوزارة تعكف حالياً على وضع خطة لتعيين خريجي كليات التربية في القريب العاجل، حسب سنوات التخرج والتقدير.

وأكد «أبوالنصر»، في خطاب أرسله إلى نقابة المهن التعليمية، رداً على الخطاب الذي أرسلته له النقابة في منتصف سبتمبر الماضي للمطالبة بتعيين خريجى كليات التربية ووضع حد أدنى لأجور المعلمين، أنه تم صرف نسبة الـ50% الأولى الخاصة بكادر المعلمين لجميع المحافظات، وتم إدراجها بموازنة العام المالي الحالي، أما بخصوص الـ50% الأخرى، فأكد أن الوزارة تأخذ على عاتقها الارتفاع بأجور المعلمين في الفترة المقبلة مع تحسن الأوضاع الاقتصادية للدولة.

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