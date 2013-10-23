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مشجعو برشلونة يجهزون ' دخلة ' لتكريم فيلانوفا قبل الكلاسيكو

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مشجعو برشلونة يجهزون ' دخلة ' لتكريم فيلانوفا قبل الكلاسيكو مشجعو برشلونة يجهزون ' دخلة ' لتكريم فيلانوفا قبل الكلاسيكو

برشلونة، (إفي): يستعد مشجعو فريق برشلونة لتنظيم "دخلة" لتكريم المدرب السابق تيتو فيلانوفا قبيل انطلاق مباراة الكلاسيكو على ملعبهم كامب نو امام الغريم التقليدي ريال مدريد يوم السبت المقبل ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحضّر انصار البرسا 98 الف قطعة كارتونية ملونة بألوان الفريق وإقليم كتالونيا المتنوعة بين الأحمر والأزرق والأصفر، مع كتابة عبارة "Forca Tito" باللغة الكتالونية، والتي تعني "تشجع يا تيتو".

ويسعى جمهور البلاوجرانا لتقديم رسالة دعم لفيلانوفا في أول مباراة كلاسيكو على ملعب كامب نو هذا الموسم بعد أن ترك منصبه هذا الصيف للتفرغ لرحلة علاجه مع السرطان، فيما تولى قيادة الجهاز الفني الأرجنتيني خيراردو تاتا مارتينو.

ويتصدر برشلونة جدول الليجا قبل الكلاسيكو بـ25 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد الثالث، ويتوسطهما أتلتيكو مدريد الوصيف بـ24 نقطة.

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