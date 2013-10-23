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بالصور.. محافظ المنوفية فى أول زيارة للمنطقة الصناعية بقويسنا

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قام الدكتور أحمد فوزى، محافظ المنوفية, بزيارة إلى المنطقة الصناعية بقويسنا، رافقه فيها رئيس مركز ومدينة قويسنا، وأعضاء مجلس إدارة جمعية المستثمرين بالمنوفية، حيث تفقد المحافظ عددا من المصانع، على رأسها مجموعة شركات العربى ومصنع أتكو فارما للصناعات الدوائية ومصنع بيل كلر تنر لدباغة وتشطيب الجلود ومصنع إيجيبت فودز للصناعات الغذائية.

وأكد محافظ المنوفية، على ضرورة العمل معا من أجل توفير كافة التسهيلات والإمكانيات لرجال الأعمال دفعا لعجلة التنمية الاقتصادية وتشجيعا للاستثمار، وجذب المستثمرين بما يعود بالنفع على المحافظة فى اقتصادها، وفى توفير فرص عمل لأبنائها، مشيرا إلى ضرورة حل مشكلة الأمن من خلال تعظيم التواجد الشرطى لمواجهة الانفلات الأمنى بالمنطقة، وذلك بالتنسيق الكامل مع مديرية الأمن.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم توفير جزء من الدعم المالى المطلوب لمحطة الصرف، والمعالجة المركزية بالمنطقة بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وأضاف أنه سيتم وضع أسس عادلة من أجل توزيع أراضى المنطقة الرابعة التى قاربت على الانتهاء من أجل توزيعها على المستثمرين، لتوفير فرص العمل للمواطنين.

كما قام المحافظ بزيارة ساحة الطلائع بقويسنا وتفقد المبنى، الذى يضم كافيتيريا وقاعة أفراح ومبنى اجتماعياً وملاعب كرة (قدم، طائرة، سلة، خماسى )، ووعد أهالى المنطقة بالتواصل مع وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والنقل لدراسة عمل مطبات صناعية على الطريق السريع، حفاظا على أرواح المواطنين.

جدير بالذكر أن المنطقة الصناعية بقويسنا واحدة من أكبر المناطق الصناعية بالمنوفية، حيث تقام على مساحة 300 فدان ويبلغ عدد المصانع بها فى المرحلة الأولى 30 مصنعاً و170 مصنعاً بالمرحلة الثانية، و16 مصنعاً بالمرحلة الثالثة ويبلغ قيمة الاستثمارات بها قرابة الثلاثة مليارات جنيه، وعدد العاملين بها 18 ألف عامل.

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