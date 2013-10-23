دراسة: خمس مبيعات السيارات عام 2020 سيكون فى الأسواق الأصغر حجما

أظهرت دراسة ألمانية أن كبرى شركات صناعة السيارات فى العالم ستعتمد مستقبلا فى تصريف سياراتها فى الأسواق الأصغر حجما.

وتوقع معدو الدراسة أن تصل مبيعات السيارات الجديدة فى الدول غير المنتمية لمجموعة بريك (البرازيل وروسيا والهند والصين) خمس إجمالى مبيعاتها على مستوى العالم بحلول عام 2020.

وتبين من خلال الدراسة التى أعدتها مجموعة بوستون كونزالتنج جروب "بى سى جى" للاستشارات الاقتصادية أن معدلات النمو فى مبيعات السيارات الجديدة ستزداد سنويا فى هذه البلاد بمعدل 6% سنويا ليصبح أكثر من معدله الحالى فى الأسواق التقليدية المستقرة (أمريكا، كندا، أوروبا، اليابان، أستراليا، نيوزلندا) بأربع مرات.

وفى الوقت نفسه، توقع معدو الدراسة ألا يصل البيع فى أى من الأسواق الصغيرة إلى معدلات مبيعات شركات السيارات فى دول بريك حسبما أوضح نيكولاوس لانج، المشرف على الدراسة.

ومن بين الدول التى توقع الباحثون تزايد مبيعات السيارات فيها ماليزيا وتايلاند حيث توقع معدو الدراسة أن ترتفع مبيعات السيارات الجديدة فى هذه الدول إلى 6ر4 مليون سيارة بحلول عام 2020 لتتجاوز بذلك مبيعات السيارات فى روسيا.

وتوقع الباحثون أن ترتفع مبيعات السيارات فى منطقة الشرق الأوسط التى تضم دولا مثل تركيا والسعودية وإيران إلى 8ر5 مليون سيارة فى السنة لتتفوق بذلك على مبيعات السيارات فى البرازيل.

كما توقع الباحثون أن تبلغ مبيعات السيارات الجديدة فى دول الأنديز (الأرجنتين، شيلى، كولومبيا) 9ر2 مليون سيارة بحلول عام 2020 وأن تبلغ مبيعاتها فى دول شمال أفريقيا وعلى رأسها الجزائر ومصر والمغرب 2ر1 مليون سيارة.