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باحثون صينيون يطورون كمبيوتر لوحي ثلاثي الأبعاد يتم استخدامه بالعين المجردة

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باحثون صينيون يطورون كمبيوتر لوحي ثلاثي الأبعاد يتم استخدامه بالعين المجردة باحثون صينيون يطورون كمبيوتر لوحي ثلاثي الأبعاد يتم استخدامه بالعين المجردة

كتب : أ ش أ منذ 19 دقيقة

طور باحثون صينيون من جامعة جياو تونغ بشانغهاي، كمبيوتر لوحي ثلاثي الأبعاد يتم استخدامه بالعين المجردة، من المتوقع أن يطرح في الأسواق بحلول نهاية هذا العام الجاري.

وقال فانغ يونغ، نائب مدير مركز تكنولوجيا التشكيل الطيفي لمعهد ووشي للبحوث التابع لجامعة جياو تونغ بشانغهاي، اليوم، إن التكنولوجيا ثلاثية الأبعاد بالعين المجردة تتمثل بوضع عدسة ثلاثية الأبعاد على الشاشة تسمح للمشاهدين برؤية صور ثلاثية الأبعاد دون نظارات، موضحًا أن المشاهدين لن يعانوا من إجهاد العين أو الشعور بالغثيان.

وأضاف فانغ أن فريق البحث حصل على براءة لهذا الاختراع، فيما تم بالفعل إنتاج تليفزيونات وكمبيوترات بهذه التكنولوجيا وطرح بعضها في الأسواق، مشيرًا إلى أن هذا الكمبيوتر اللوحي سيدخل السوق هذا العام بسعر يتراوح بين 2000 يوان إلى 3000 يوان، بينما سيدخل التليفزيون من هذا النوع السوق خلال عامين.

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